- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по отношению чернского непременного члена о выкупе крестьянского надела в имении жены полковника Ольги Федоровны Дьяковой крестьянами д. Синегубовой и д. Никольской Показать все
Дело о расторжении брака гр. д. Никольское Синдеевской вол. Бабкова Дмитрия Капитоновича с Бабковой Анной Александровной. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-8 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3617Никольское (Чаплыгино), сц. вл.при р. Малом Снежеде.1515156260Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390478Никольскоедеревня53°29'с.ш.36°42'в.д.N-37-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70646480301д Никольскоедеревня