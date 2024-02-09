деревня Никольское, деревня Никольское, Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Никольское

Чернский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению чернского непременного члена о выкупе крестьянского надела в имении жены полковника Ольги Федоровны Дьяковой крестьянами д. Синегубовой и д. Никольской Показать все
Дело о расторжении брака гр. д. Никольское Синдеевской вол. Бабкова Дмитрия Капитоновича с Бабковой Анной Александровной. 1924 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-8 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3617Никольское (Чаплыгино), сц. вл.при р. Малом Снежеде.1515156260
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Чернский район
390478Никольскоедеревня53°29'с.ш.36°42'в.д.N-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Чернский муниципальный район, Тургеневское сельское поселение
70646480301д Никольскоедеревня
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