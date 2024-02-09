деревня Рублево, деревня Рублево, Грязовецкий район, Северный край (на 1931) — Familio

Рублево

Грязовецкий район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о наказании пристава Липинского за избиение жены крестьянина д. Рублево Раменской волости Грязовецкого уезда Д. Мунина. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3570Рублево, д. каз.при рч. Бакланке.3743164758
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
86РублевоРаменскоебывшие государственные266355

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Рублево1566175разъездРусские295364117

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Раменский сельсовет
Рублево 2197деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.Зимнее: 84 км. Летнее: —.2829
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