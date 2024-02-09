деревня Воробьевка, деревня Воробьевка, Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Воробьевка

Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Бартоломеевка и д. Воробьевка22От. Игн. Сеноженский375976

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Речковская волость
16Дер. Воробьевкадороге в с. Бесядьр. БесядиОбществу кр. д. Воробьевки, пр. 196258Бартоломъев. пр. 17535
27Окол. Воробьевкапроселкер. Бесядимещ. ок. Воробьевки, пр. 93234Бартоломеев. пр. 17535
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