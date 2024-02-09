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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Бартоломеевка и д. Воробьевка22От. Игн. Сеноженский375976
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Дер. Воробьевкадороге в с. Бесядьр. БесядиОбществу кр. д. Воробьевки, пр. 196258Бартоломъев. пр. 17535
27Окол. Воробьевкапроселкер. Бесядимещ. ок. Воробьевки, пр. 93234Бартоломеев. пр. 17535