деревня Старая Таволжанка, деревня Старая Таволжанка, Шебекинская волость, Белгородский уезд (на 1892) — Familio

Старая Таволжанка

Шебекинская волость, Белгородский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
493Старая Таволжанка (Староселье), д. каз.при р. Северном Донце.401425126118

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Белгородский уезд, Шебекинская волость
Старая Таволжанка село.32184191Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 9.
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