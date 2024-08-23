деревня Лопатино, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лопатино

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе государственного крестьянина д. Лопатино Богоявленской вол. Устюгского уезда Ф. И. Уланова на определение мирового съезда о наказании его арестом за защиту Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Всесвятской Городищенской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10346Лопатино, д. каз.при рч. Городишне.147½147½143747

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Богоявленская волость
6262ЛопатиноВсесвятское.Всесвятскийбывшие государственные1451,5287676

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
277440Лопатинодеревня60°15'с.ш.44°23'в.д.P-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
19636424286д Лопатинодеревня

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