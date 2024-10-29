посёлок разъезда Тарталей, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тарталей

Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Нижегородской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сергачский район
19847Тарталейпос.рзд55°30'45°21'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, Городское поселение город Сергач
22648101111п рзд Тарталейп рзд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.