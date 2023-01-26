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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Дудич17Ельские—84332384
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
293. Дудичи (Бельковичи дер.), местечко бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 65, жителей 409, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, больница, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Дудичи721834469583398439677951272
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Дудичи, вод. мельн.8114156—
Дудичи, имение20114156—
Дудичи, село67610814156—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дудичи259
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дудичи174