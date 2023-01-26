деревня Дудичи, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Дудичи

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Дудич17Ельские84332384

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Дудичская волость
293. Дудичи (Бельковичи дер.), местечко бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 65, жителей 409, волостное правление, церковь православная, часовня, школа, больница, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Игуменский уезд, Дудичская волость
местечко Дудичи721834469583398439677951272

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Дудичская волость
Дудичи, вод. мельн.8114156
Дудичи, имение20114156
Дудичи, село67610814156

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Новопольский сельсовет
д Дудичи259

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Новопольский сельсовет
д. Дудичи174

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