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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11226Рупосова (Рупсово), с. каз.при колодцах.3030122228Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
607. Рупосово, село бывшее владельческое, дворов 7, жителей 40, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 ярмарки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Рупосово261259201230410131093210632
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
437РупосовоДеревня30153835Церковь, земская школа, ярмарка 8-го сентября.