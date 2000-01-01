село Рупосова, Рупосовская волость, Юхновский уезд (на 1904) — Familio

Рупосова

Рупосовская волость, Юхновский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11226Рупосова (Рупсово), с. каз.при колодцах.3030122228Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Рупосовская волость
607. Рупосово, село бывшее владельческое, дворов 7, жителей 40, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 ярмарки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Рупосовская волость
село Рупосово261259201230410131093210632

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Рупосовская волость
437РупосовоДеревня30153835Церковь, земская школа, ярмарка 8-го сентября.

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