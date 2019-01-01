село Трубачёво, село Трубачёво, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Трубачёво

Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ, Дог-Инское станичное общество
610Трубачев пос.Крестьянских дворов: 86. Остальных дворов: 2. Всех дворов: 88. 538

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Газимуро-Заводский район
20878Трубачёвосело51°25'118°13'M-50-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Газимуро-Заводский муниципальный район, Трубачевское сельское поселение
76610426101с Трубачёвосело
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