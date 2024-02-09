деревня Ляхи, деревня Ляхи, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads (на 2021) — Familio

Ляхи

Pušmucovas pagasts, Ludzas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Люцинский уезд, Литовницкая волость
216. Ляхи, деревня бывшая государственная, при реке Удрии, дворов 2, жителей 12, волостное правление (уездный город в 12 верстах)

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Михаловская волость
91ЛяхидеревняколодецПушмуциовского, римско-католическогоЛитовницкому сельскому обществу3

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Ludzas novads, Pušmucovas pagasts
Ļahi100156423ciemsEKS
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