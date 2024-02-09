деревня Ивановка, деревня Ивановка, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Ивановка

Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2566Ивановка, д. вл.при колодце.252535117119Завод винокуренный.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
Сц. Красный-Яр, Д. Кочеевка, Николаевка и Ивановка44Кн. Ник. Ив. Енгалычев431476127

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Веденяпинская волость
1025. Ивановка, деревня бывшая владельческая, при реке Юзге, дворов 44, жителей 262, постоялый двор, фаянсов. ф., дегтярный завод, лавка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Веденяпинская волость
деревня Ивановка«Темниковская» п.-т. контора1818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Теньгушевский район
85399Ивановкадеревня54°40'42°51'N-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Теньгушевский муниципальный район, Барашевское сельское поселение
89651405111д Ивановкадеревня
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