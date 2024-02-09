село Йосиповка, село Йосиповка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Йосиповка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Юзефпольская волость
320. Юзефполь, местечко бывшее владельческое, дворов 80, жителей 636, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, еврейский молитвенный дом, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Балтский уезд, Юзефпольская волость
местечко Юзефполь

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12562Йосипівкаселоцентр сільської радир-н Вільшанськийсільрада Йосипівська
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