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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
План на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Зюзнева той же губернии. 1 Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Слобода той Показать все
План на участки земли № 1, № 2 и № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенные крестьянским обществам вышеуказанной дере Показать все
План на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянину д. Зюзнева той же губернии Сергею Прокоф Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 1 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу вышеуказанной Показать все
План на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянину д. Зюзнева той же губернии Сергею Прокоф Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Слобода той Показать все
План на участок земли № 1 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянину д. Зюзнева той же губернии Сергею Прокоф Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Зюзнева той Показать все
План на участки земли № 1, № 2 и № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенные крестьянским обществам вышеуказанной дере Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 1 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу вышеуказанной Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1488Чермошна (Черемошня), д. вл.при колодце.443473625Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390748Чермошнадеревня53°45'с.ш.36°01'в.д.N-37-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70606432681д Чермошнадеревня