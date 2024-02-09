деревня Чермошна, деревня Чермошна, Белевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Чермошна

Белевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Долбинской волости
План на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Зюзнева той же губернии. 1 Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Слобода той Показать все
План на участки земли № 1, № 2 и № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенные крестьянским обществам вышеуказанной дере Показать все
План на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянину д. Зюзнева той же губернии Сергею Прокоф Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 1 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу вышеуказанной Показать все
План на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянину д. Зюзнева той же губернии Сергею Прокоф Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Слобода той Показать все
План на участок земли № 1 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянину д. Зюзнева той же губернии Сергею Прокоф Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 2 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу д. Зюзнева той Показать все
План на участки земли № 1, № 2 и № 3 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенные крестьянским обществам вышеуказанной дере Показать все
Выкопировка с плана на участок земли № 1 в даче межевания д. Черемошна Долбинской вол. Лихвинского у. Калужской губернии, отведенный крестьянскому обществу вышеуказанной Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1488Чермошна (Черемошня), д. вл.при колодце.443473625
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Белевский район
390748Чермошнадеревня53°45'с.ш.36°01'в.д.N-37-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Белевский муниципальный район, Левобережное сельское поселение
70606432681д Чермошнадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close