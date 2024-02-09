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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об указании границ земельного надела крестьянам дер. Новинки Ермолаевской волости Угличского уезда землемером Камининым. 1883–1885 гг. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело о привлечении к ответственности за самовольную порубку леса крестьянами деревни Новинки Ермоловской волости Ф. и В. Грудиными, П. Орловым и И. Татариновым. 1910 г. / Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9178Новинки (Ананкино), д. вл.при ручье и колодце.913459Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. НовинкиX. Перетяговское общество71308—9Троицко-Пустынский (Дивногорский) приходПоказать скан
пуст. Новинки70———Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386106Новинкидеревня57°30'с.ш.38°29'в.д.O-37-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646410641д Новинкидеревня