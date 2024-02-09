деревня Новинки, деревня Новинки, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Новинки

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об указании границ земельного надела крестьянам дер. Новинки Ермолаевской волости Угличского уезда землемером Камининым. 1883–1885 гг. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело о привлечении к ответственности за самовольную порубку леса крестьянами деревни Новинки Ермоловской волости Ф. и В. Грудиными, П. Орловым и И. Татариновым. 1910 г. / Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9178Новинки (Ананкино), д. вл.при ручье и колодце.913459
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Ермоловская волость
д. НовинкиX. Перетяговское общество713089Троицко-Пустынский (Дивногорский) приход
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пуст. Новинки70
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386106Новинкидеревня57°30'с.ш.38°29'в.д.O-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Слободское сельское поселение
78646410641д Новинкидеревня
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