деревня Липняги, деревня Липняги, Новосельская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Липняги

Новосельская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о зачете денег. внесенных крестьянином дер. Липняги Новосельской волости Угличского уезда Федором Ивановичем Махаловым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9306Липняги, д. вл.при колодце.3818133035
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Новосельская волость
д. ЛипнягиII. Новосельское общество[в списке удаленных селений]52149Васильевский па Юхти приход
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