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Петропавловское

Прииска и зимовья Южно-Енисейского горного округа, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Прииска и зимовья Южно-Енисейского горного округа
665Петро-Павловский пр., по рч. Шааргану, т-ва бр. Яковлевых, в аренде у потомственного почетного гражданина Н. А. Колосова Мужчин летом: 20. Мужчин зимой: 10Женщин летом: 4. Женщин зимой: 2Расстояние до дер. Мотыгиной, Пинчурской волости: 63. Расстояние до с. Стреловскаго, Маклаковской вол.: 137
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