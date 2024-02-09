деревня Малаховка, деревня Малаховка, Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Малаховка

Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1974Малаховка, д. вл.при р. Амоне.2015113129
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Амонская волость
Малаховка дер.178286Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 4.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Рыльский район
629911Малаховкадеревня51°42'34°33'M-36-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Рыльский муниципальный район, Сельское поселение Никольниковский сельсовет
38634476141д Малаховкадеревня
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