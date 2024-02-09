деревня Подсосено, деревня Подсосено, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Подсосено

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Шеварев Семенов Епифанович 24 л. кр. Малояросклавск. у. Бабичевский вол. дер. Подсосенья раб. у Брам. кл. «Слободской». 1910 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 6 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1900Подсосенье, сц. вл.при рч. Вепрейке.181823113133
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
65574Подсосенодеревня54°56'36°12'N-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение село Ильинское
29623428146д Подсосенодеревня
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