деревня Нагорныя Полянки, деревня Нагорныя Полянки, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Нагорныя Полянки

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
561Нагорные Полянки (Малые-экономическия), д. каз.при рч. Иссе.154843141150
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Сиялеевско-Майданская волость
272. Нагорные Полянки, деревня бывшая государственная, при речке Иссе, дворов 27, жителей 318, мечеть, школа, лавка
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