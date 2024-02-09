аул Бжедугхабль, аул Бжедугхабль, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Бжедугхабль

Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5343Бжедуг-хабль, аулна правом берегу р. Белой46180360625579бжедугимусульманеМечеть 1. Водяная мукомольная мельница 1. Лавка мелочная 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Красногвардейский район
162113Бжедугхабльаул44°58'39°43'L-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Красногвардейский муниципальный район, Садовское сельское поселение
79618425106аул Бжедугхабльаул
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