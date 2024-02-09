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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о задержании городовыми на станции «Ярославль-город» крестьянина села Самодуровка Подбыготской вол. Енатомского уезда Тамбовской губ. Ивана Алексеевича Карданова для Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
С. Самодуровка4Кудашева335266
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
361. Самодуровка (Новогорьевское), деревня бывшая владельческая, дворов 171, жителей 1139
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Самодуровка«Нестеровское» поч.-телег. отделение910
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329051Самодуровкасело54°32'с.ш.41°56'в.д.N-37-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61623435121с Самодуровкасело