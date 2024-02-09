село Самодуровка, село Самодуровка, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Самодуровка

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о задержании городовыми на станции «Ярославль-город» крестьянина села Самодуровка Подбыготской вол. Енатомского уезда Тамбовской губ. Ивана Алексеевича Карданова для Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
С. Самодуровка4Кудашева335266

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Подболотская волость
361. Самодуровка (Новогорьевское), деревня бывшая владельческая, дворов 171, жителей 1139

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Подболотская волость
село Самодуровка«Нестеровское» поч.-телег. отделение910

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
329051Самодуровкасело54°32'с.ш.41°56'в.д.N-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Пеньковское сельское поселение
61623435121с Самодуровкасело
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