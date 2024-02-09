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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Петрина Семенцевской волости Грязовецкого уезда Д. Ф. Ярушкина на определение съезда о действиях старшины Карапосова. 1894 г. // Гос. архи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2689Петрино, д. вл.при р. Обноре.3025228464Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
43аПетриноЧ. Бабинск. 1бывшие государственные224967
43бПетриноЧ. Бабинск. 2бывшие государственные224946
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Педрино261571деревняРусские436889157
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Петрино (1 пром. предпр.) 2079деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.4543