деревня Петрино, деревня Петрино, Грязовецкий район, Северный край (на 1931) — Familio

Петрино

Грязовецкий район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина дер. Петрина Семенцевской волости Грязовецкого уезда Д. Ф. Ярушкина на определение съезда о действиях старшины Карапосова. 1894 г. // Гос. архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2689Петрино, д. вл.при р. Обноре.3025228464
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
43аПетриноЧ. Бабинск. 1бывшие государственные224967
43бПетриноЧ. Бабинск. 2бывшие государственные224946

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Педрино261571деревняРусские436889157

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Первомайский сельсовет
Петрино (1 пром. предпр.) 2079деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.4543
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