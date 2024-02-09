деревня Антропово, деревня Антропово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Антропово

Парфеньевский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кологривской уезд
6585Антропово, д.при пруде.8010218492Успенско-Нейское волостное правление.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Колошгивский уезд
Д. Антропова20Елиз. Петр. Арсеньева5112

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость
833. Антропово, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 176, волостное правление (уездный город в 79 верстах). В 6 верстах — 2 церкви православных, торжок 15-го Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кологривский уезд, Успенско-Нейская волость
Антропово д.пруд7947224100124Преобладающий промысел по волости плотники.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Парфеньевский район
7179Антроповодеревня58°24'00"43°30'00"O-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Парфеньевский муниципальный район, Николо-Поломское сельское поселение
34634420111д Антроповодеревня
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