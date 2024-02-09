деревня Екатериновка, деревня Екатериновка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Екатериновка

Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3302Екатериновка, д. вл.при р. Шешме.682056225208
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Чистопольский уезд
Выселок С. Новотроицкого и Д. Екатериновка3Марья Алексан. Багговут223258

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Кутеминская волость
1512. Екатериновка (Дарьина), деревня бывшая владельческая, дворов 75, жителей 526

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Кутеминская волость
Дарьинское, Кутеминскойсм. Екатериновка.
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Екатериновка, Кутеминскойрусские706
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Новошешминский район
142516Екатериновкадеревня54°59'51°29'N-39-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Краснооктябрьское сельское поселение
92645425106д Екатериновкадеревня
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