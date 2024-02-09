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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3302Екатериновка, д. вл.при р. Шешме.682056225208Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Чистопольский уезд
Выселок С. Новотроицкого и Д. Екатериновка3Марья Алексан. Багговут223258
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1512. Екатериновка (Дарьина), деревня бывшая владельческая, дворов 75, жителей 526
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Дарьинское, Кутеминскойсм. Екатериновка.Показать скан
Екатериновка, Кутеминскойрусские706Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142516Екатериновкадеревня54°59'51°29'N-39-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Краснооктябрьское сельское поселение
92645425106д Екатериновкадеревня