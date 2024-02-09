фольварк Масликовщина, фольварк Масликовщина, Полочанская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Масликовщина

Полочанская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Полочанская волость
Масликовщизна, ф. (Чашницкого), жит. 5 (4 м. 1 ж.), дес. 45, у. гор. 63 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Молодечно 12 в.
Масликовщина-Борщи, д., жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 23, у. гор. 69 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Молодечно 13 в.
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