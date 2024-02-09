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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Урусово Урусовской вол. Веневского у. Т. 1. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1557.
Подворные карточки крестьянских хозяйств с. Урусово Урусовской вол. Веневского у. Т. 2. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1558.
Приговор сельского схода крестьян с. Урусово Урусовской вол. Веневского у. от 3 ноября 1910 г. о принятии проекта укрепления в личную собственность отрубного участка земл Показать все
План на участки земли № 1 и № 2 в даче межевания с. Урусово Урусовской вол. Веневского у., отведенные крестьянам того же села Егору, Платону, Алексею Александровым Грачев Показать все
План на участок культурно-показательного поля при с. Урусово Урусовской вол. Веневского у. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 6. Дело 640.
План на участок земли № 1 в даче межевания с. Урусово Урусовской вол. Веневского у., отведенный крестьянину того же села Платону Александрову Грачеву. 1914 г. // Гос. арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1356Урусово (Михайловское, Брежнево), с. вл.при пруде.151271405436Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Веневский уезд
С. Урусово, Михайловское, Брежнево тож27Алекс. Мих. Волконский3592679
С. Урусово, Михайловское, Брежнево тож27Алекс. Мих. Волконский3592679
С. Урусово, Михайловское, Брежнево тож27Алекс. Мих. Волконский3592679
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
395. Урусово (Михайловское, Брежнево), село бывшее владельческое, дворов 120, жителей 954, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 2 часов Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Урусово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7551Урусовосело54°15'с.ш.38°26'в.д.N-37-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70612460621с Урусовосело