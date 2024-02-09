деревня Панюшино, деревня Панюшино, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Панюшино

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о вырубке растущего леса в даче Старый Осек, составляющей лесной надел общества крестьян деревни Панюшино Улейминской вол. Угличского уезда. 1913–1915 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Панюшино Улейминской волости Угличского уезда крестьянами временнообязанными помещику капитан-лейтенанту Николаю Павловичу Смагину. 1862–1898 Показать все
Дело о постройке домов вместо сгоревших в деревне Панюшине, Улейминской волости, с приложением планов. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 8. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9783Панютино, сц. вл.при колодце.1031115758
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Улейминская волость
д. ПанюшиноVIII. Новодеревеньковское общество56652525Угличский, Николо-Песоцкой церкви приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
386262Панюшинодеревня57°26'с.ш.38°18'в.д.O-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Улейминское сельское поселение
78646480181д Панюшинодеревня
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