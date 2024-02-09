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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о вырубке растущего леса в даче Старый Осек, составляющей лесной надел общества крестьян деревни Панюшино Улейминской вол. Угличского уезда. 1913–1915 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Панюшино Улейминской волости Угличского уезда крестьянами временнообязанными помещику капитан-лейтенанту Николаю Павловичу Смагину. 1862–1898 Показать все
Дело о постройке домов вместо сгоревших в деревне Панюшине, Улейминской волости, с приложением планов. 1895–1896 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 8. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9783Панютино, сц. вл.при колодце.1031115758Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПанюшиноVIII. Новодеревеньковское общество566525—25Угличский, Николо-Песоцкой церкви приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
386262Панюшинодеревня57°26'с.ш.38°18'в.д.O-37-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78646480181д Панюшинодеревня