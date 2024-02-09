посёлок Лукаши, посёлок Лукаши, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Лукаши

Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О разрешении на постройку водяной мукомольной мельницы Анкудинова и Соболева на р. Ижоре в дер. Лукаши Мозинской волости Царскосельского у. 1876–1880 гг. // Центральный г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4040Лукаши, д. удел.при р. Ижоре.1625207973
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Мозинская волость
598. Лукаши, деревня бывшая удельная, при реке Ижоре, дворов 32, жителей 168, 2 лавки, водяная мельница

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Мозинская волость
Лукаши д.174 стан6071 участок18город Гатчино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район
26216Лукашипосёлок59°36'30°19'O-36-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудомягское сельское поселение
41618404146п Лукашипоселок
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