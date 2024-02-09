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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разрешении на постройку водяной мукомольной мельницы Анкудинова и Соболева на р. Ижоре в дер. Лукаши Мозинской волости Царскосельского у. 1876–1880 гг. // Центральный г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4040Лукаши, д. удел.при р. Ижоре.1625207973Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
598. Лукаши, деревня бывшая удельная, при реке Ижоре, дворов 32, жителей 168, 2 лавки, водяная мельница
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лукаши д.174 стан6071 участок18город Гатчино.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26216Лукашипосёлок59°36'30°19'O-36-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41618404146п Лукашипоселок