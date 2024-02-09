деревня Мокеевская, деревня Мокеевская, Верхотоемская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Мокеевская

Верхотоемская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьян д. Мокиевской Верхотоемской вол. Сольвычегодского уезда о неразрешении пользоваться землей. 1872–1875 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8637Мокиевская, д. удел.при рч. Тойме.16454113533
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Верхотоемская волость
Мокиевская (Верхотоем. об.)1984
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