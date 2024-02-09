село Пороз, село Пороз, Грайворонский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Пороз

Грайворонский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе крестьянина Курской губернии Грайворонского уезда Дорогощинской волости села Пороза Алексея Рубцова. // Росси Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
546Большой Пороз, с. каз.при рч. Порозке.197117467540Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Дорогощанская волость
226. Б. Пороз, село бывшее государственное, дворов 185, жителей 1196, церковь православная

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Грайворонский уезд, Грайворонская волость
Пороз село 19816804Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Грайворонский район
133602Порозсело50°35'35°28'M-36-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Грайворонский
14725000251с Порозсело
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