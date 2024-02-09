деревня Зыково, деревня Зыково, Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Зыково

Ермаковская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Зыково Ермаковской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Сергею Сергеевичу и Михаилу Сергеевичу Дурново. 1884–18 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4749Зыково, д. вл.при р. Глухой.522281520
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Ермаковская волость
д. ЗыковоXXI. Сергеевское общество[в списке удаленных селений]417Никольский на Устье приход [В Мологском уезде]
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