село Преградное, село Преградное, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Преградное

Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Медвеженский уезд
528Село Преградное.при р. Большом Егорлыке, на почтовом тракке из г. Ставрополя в Ростов на Дону.17½81124882467великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 3, маслобоен 3, питейных домов 19, лавок 6, хлеб. общест. магазинов 2. Волостное правление. Казенная почтовая ста Показать все
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Медвеженский уезд, Преградненская волость
село Преградное
Ставропольская губерния, Медвеженский уезд
село Преградное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Красногвардейский район
116277Преградноесело45°49'41°45'L-37-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Красногвардейский муниципальный район, Сельское поселение село Преградное
7630422101с Преградное#Н/Д
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