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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года
№Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
528Село Преградное.при р. Большом Егорлыке, на почтовом тракке из г. Ставрополя в Ростов на Дону.17½81124882467великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, водяных мельниц 3, маслобоен 3, питейных домов 19, лавок 6, хлеб. общест. магазинов 2. Волостное правление. Казенная почтовая ста Показать всеПоказать скан
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Преградное
село Преградное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
116277Преградноесело45°49'41°45'L-37-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7630422101с Преградное#Н/Д