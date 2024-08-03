агрогородок Баличи, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Баличи

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Баличи, им. (Кондратовича), жит. 18 (8 м. 10 ж.), дес. 338, у. гор. 53 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Лида 53 в.
Баличи, д, жит. 258 (129 м. 129 ж.), дес. 215,81, у. гор. 56 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Лида 56 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д Баличи356

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
аг. Баличи152

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