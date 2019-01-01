деревня Блазниха, Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Блазниха

Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Перегинская волость
886. Блазниха, село бывшее владельческое, при реке Ловати, дворов 7, жителей 37, церковь православная, 3 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Перегинская волость
2Блазниха (с.)4-го стана, 7-го зем. уч.Городенского771318317818земледелиерека Ловать.Часовня, школа, 3 мелочных лавки, торжок 4 мая, 20 сент., 21 нояб. и 6 яв.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Поддорский район
59729Блазнихадеревня57°18'00"31°19'00"O-36-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Селеевское сельское поселение
49634422121д Блазнихадеревня

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