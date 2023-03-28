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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об обмене удельной земли на надельную общества крестьян д. Ванга Мыза Покровской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии. 1889 г. // Центральный государствен Показать все
По жалобе крестьянина д. Гульева, Покровской волости, Царскосельского уезда, М. Гуль на присвоение его земли и усадьбы крестьянами д. Кокколево. 1895–1898 гг. // Централь Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4029Ванга-мыза (Гурьево), д. удел.при р. Ижоре.1213156965
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
603. Ванга-Мыза (Гульева), деревня бывшая удельная, при реке Ижоре, дворов 30, жителей 116, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ванго-Мызское д.114 стан4441 участок11город Павловск.