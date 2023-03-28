деревня Ванга-мыза, Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Ванга-мыза

Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об обмене удельной земли на надельную общества крестьян д. Ванга Мыза Покровской волости Царскосельского уезда Петербургской губернии. 1889 г. // Центральный государствен Показать все
По жалобе крестьянина д. Гульева, Покровской волости, Царскосельского уезда, М. Гуль на присвоение его земли и усадьбы крестьянами д. Кокколево. 1895–1898 гг. // Централь Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4029Ванга-мыза (Гурьево), д. удел.при р. Ижоре.1213156965

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Повровская волость
603. Ванга-Мыза (Гульева), деревня бывшая удельная, при реке Ижоре, дворов 30, жителей 116, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Покровская волость
Ванго-Мызское д.114 стан4441 участок11город Павловск.

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