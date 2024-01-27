деревня Венделево, Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Венделево

Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О разверстании земли крестьян деревни Венделево Покровской волости. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 884. Опись 2. Д Показать все
По жалобе крестьянина д. Венделево Покровской волости П. Толбонена на неправильный обмер усадеб, произведенный землемером Ивановым при разверстании на отрубные участки на Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4033Венделево (Талбоне), д. удел.при р. Ижоре.1313103455

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Покровская волость
Венделевское д.134 стан4331 участок13город Павловск.

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