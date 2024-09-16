деревня Ивакино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивакино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Ивакино Ломтевской волости Вологодского уезда Иванова А. И. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Ивакино Ломтевской волости Никифоровой Парасковьи на решение уездного съезда по делу ее о земле с крестьянином дер. Новгородово Павловым Фе Показать все
Дело о поступлении особого взноса в Вологодское губернское казначейство от крестьянки Е. Петровой за надел мужа по деревне Ивакиной Ломтевской волости Ивакинского обществ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Малоянгосарской церкви. Список арх Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1563Ивакино, д. вл.при колодцах.4018122736

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ломтевская волость
2818Ивакино-пустошьЗыцевское.Воскресенский Городскопочинковскийсобственники407122
2919ИвакиноИвакинское.Иоанновский-Богословскийбывшие помещичьи407244756

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Володарская волость
Ивакино Бол.63289деревняРусские255659115

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Ломтевский сельсовет
Ивакино-Большое 6860деревняЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.2525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
246965Ивакинодеревня59°05'с.ш.39°15'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488291д Ивакинодеревня

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