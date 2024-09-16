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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на торгующего крестьянина деревни Ивакино Ломтевской волости Вологодского уезда Иванова А. И. 1915–1916 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Ивакино Ломтевской волости Никифоровой Парасковьи на решение уездного съезда по делу ее о земле с крестьянином дер. Новгородово Павловым Фе Показать все
Дело о поступлении особого взноса в Вологодское губернское казначейство от крестьянки Е. Петровой за надел мужа по деревне Ивакиной Ломтевской волости Ивакинского обществ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Малоянгосарской церкви. Список арх Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1563Ивакино, д. вл.при колодцах.4018122736
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2818Ивакино-пустошьЗыцевское.Воскресенский Городскопочинковскийсобственники407122
2919ИвакиноИвакинское.Иоанновский-Богословскийбывшие помещичьи407244756
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ивакино Бол.63289деревняРусские255659115
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ивакино-Большое 6860деревняЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 27 км. Летнее: 27 км.Зимнее: 45 км. Летнее: 45 км.2525
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246965Ивакинодеревня59°05'с.ш.39°15'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488291д Ивакинодеревня