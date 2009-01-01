деревня Ажугеры, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ажугеры

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Ажугеры, им. (Тымуля), жит. 38 (16 м. 22 ж.), дес. 366, у. гор. 22 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 5 в.
Ажугеры, им. (Пиотровича), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 54, раз. см. прдыдущ.
Ажугеры, з., жит. 33 (14 м. 19 ж.), дес. 15, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Ажугеры25

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Ажугеры13

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