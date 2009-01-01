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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ажугеры, им. (Тымуля), жит. 38 (16 м. 22 ж.), дес. 366, у. гор. 22 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 5 в.
Ажугеры, им. (Пиотровича), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 54, раз. см. прдыдущ.
Ажугеры, з., жит. 33 (14 м. 19 ж.), дес. 15, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ажугеры25
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ажугеры13