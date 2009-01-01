Населенное место

Ажугеры, им. (Тымуля), жит. 38 (16 м. 22 ж.), дес. 366, у. гор. 22 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 5 в.

Ажугеры, им. (Пиотровича), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 54, раз. см. прдыдущ.