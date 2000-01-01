- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Желанно, Шумской волости, Новоладожского уезда, Я. Петрова на постановление уездного съезда по делу о лишении его земли. 1893 г. // Центральный г Показать все
О взыскании денег крестьянином д. Желанно Шумской волости Новоладожского уезда С. Филипповым с С. Спирина. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Об отводе надельной земли обществу крестьян д. Желанное Шумской вол. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опись 4. Показать все
Уставная грамота, выданная по доверенности жены Н. П. Кавос мужен ее академиком Ц. А. Кавос крестьянам деревни Желанной Шумской волости. // Центральный государственный ис Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О вознаграждении крестьян деревни Желанное Шумской волости Новоладожского уезда за землю, отчужденную по Санкт-Петербур Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2738Желанное, д. вл.при р. Лаве.65655207
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Желанное д. 614 стан13131 участок15станция Шум.