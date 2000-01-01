деревня Желанное, деревня Желанное, Шумская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Желанное

Шумская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Желанно, Шумской волости, Новоладожского уезда, Я. Петрова на постановление уездного съезда по делу о лишении его земли. 1893 г. // Центральный г Показать все
О взыскании денег крестьянином д. Желанно Шумской волости Новоладожского уезда С. Филипповым с С. Спирина. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Об отводе надельной земли обществу крестьян д. Желанное Шумской вол. 1915–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опись 4. Показать все
Уставная грамота, выданная по доверенности жены Н. П. Кавос мужен ее академиком Ц. А. Кавос крестьянам деревни Желанной Шумской волости. // Центральный государственный ис Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О вознаграждении крестьян деревни Желанное Шумской волости Новоладожского уезда за землю, отчужденную по Санкт-Петербур Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2738Желанное, д. вл.при р. Лаве.65655207

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шумская волость
Желанное д. 614 стан13131 участок15станция Шум.
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