деревня Мядвишяй, деревня Мядвишяй, Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Мядвишяй

Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Gyvenvietė
Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Balbieriškio seniūnija
Medvišių k.
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