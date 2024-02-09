деревня Кондакова, деревня Кондакова, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Кондакова

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
72Кондакова (Соломякова), д. вл.при безымянном ручье.1818105961
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Якимовская волость
116. Кондаково, деревня бывшая владельческая, дворов 5, жителей 36, церковь православная
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