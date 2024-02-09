деревня Дюдьково, деревня Дюдьково, Шуйский район, Северный край (на 1931) — Familio

Дюдьково

Шуйский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
82ДюдьковоПопово-Починовскоесобственники6821

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Монзенский сельсовет
Дютьково 7411деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: 1,5 км.Зимнее: 35 км. Летнее: 35 км.Зимнее: 101 км. Летнее: 101 км.46
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