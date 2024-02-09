деревня Торопово, деревня Торопово, Антроповский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Торопово

Антроповский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Галичской уезд
4481Торопово, д.при колодцах.354261932Курновское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Галичский уезд, Курновская волость
659. Торопово, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 48, волостное правление (уездный город в 40 верстах). В 3 верстах — церковь православная, школа. В З1/! в. Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Галичский уезд, Курновская волость
Торопово д.пруды411471294372плотн.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Галичский уезд, Курновская волость
деревня Торопова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Антроповский район
351818Тороповодеревня58°22'00"42°59'00"O-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Антроповский муниципальный район, Курновское сельское поселение
34602404321д Тороповодеревня
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