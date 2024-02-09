застенок Старые Борцы, застенок Старые Борцы, Ново-Погостская волость, Дисненский уезд (на 1905) — Familio

Старые Борцы

Ново-Погостская волость, Дисненский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
застенок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Ново-Погостская волость
Старый-Борт, з. (Туровика и Кукуця), жит. 31 (12 м. 19 ж.), дес. 48, у. гор. 40 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Бальбиново 59 в.
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