деревня Строево, деревня Строево, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Строево

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
342Строево, д. вл.при оз. Кубенском.613272321
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Березниковская волость
24. Олешкова, деревня бывшая владельческая, дворов 12, жителей 60, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Березниковская волость
7064СтроевоБерезников.Покровскийбывшие государственные625143032

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
Строево1827209деревняРусские17414182

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Березниковский сельсовет
Строево 2937деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: —.1717
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