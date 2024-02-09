деревня Лесково, деревня Лесково, Курбская волость, Ярославский уезд (на 1901) — Familio

Лесково

Курбская волость, Ярославский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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О продаже Собанеевым Ильину дома в д. Лескове, Курбской вол. Ярославского уезда. 1879 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 967. Опись 1. Дело 3823.
Дело о выкупе земли по дер. Лесково Курбской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Платоновне Костылевой. 1862–1865 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Лесково Курбской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещику Кириллу Александровичу Черносвитову. 1870 г. // Гос. архив Показать все
Дело об освобождении крестьянина дер. Лесково Курбской волости Ярославского уезда Федора Федоровича Заборова от должности сотского. 1879–1880 гг. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о выдаче ссуды Левковскому товариществу крестьнн Ярославского уезда, Курбинской волости для покупки у госпожи Карауловой земли по даче пустоши Левково, Курбской воло Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
878Лесково, д. вл.при руч. безымянном, пруде и колодцах.409154751
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Курбская волость
д. ЛесковоXVII. Ширинское общество8311419Димитриевский в Игрищах приход [В Романовском уезде ]
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