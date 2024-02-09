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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже Собанеевым Ильину дома в д. Лескове, Курбской вол. Ярославского уезда. 1879 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 967. Опись 1. Дело 3823.
Дело о выкупе земли по дер. Лесково Курбской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Платоновне Костылевой. 1862–1865 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Лесково Курбской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещику Кириллу Александровичу Черносвитову. 1870 г. // Гос. архив Показать все
Дело об освобождении крестьянина дер. Лесково Курбской волости Ярославского уезда Федора Федоровича Заборова от должности сотского. 1879–1880 гг. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о выдаче ссуды Левковскому товариществу крестьнн Ярославского уезда, Курбинской волости для покупки у госпожи Карауловой земли по даче пустоши Левково, Курбской воло Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
878Лесково, д. вл.при руч. безымянном, пруде и колодцах.409154751Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛесковоXVII. Ширинское общество8311419—Димитриевский в Игрищах приход [В Романовском уезде ]Показать скан