деревня Паажуоле, деревня Паажуоле, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020) — Familio

Паажуоле

Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Конявская волость
Поддембе, д., жит. 157 (80 м. 77 ж.), дес. 353, у. гор. 48 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 27 в., ст. ж. д. Ораны 21 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Alytaus apskritis, Varėnos rajono savivaldybė, Kaniavos seniūnija
Paąžuolės k.
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