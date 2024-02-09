Матяляй
Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Матели, з., оз. Локая, жит. 29 (14 м. 15 ж.), дес. 49, у. гор. 63 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Подбродье 32 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Matelių k.