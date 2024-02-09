село Кня-Баш, село Кня-Баш, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кня-Баш

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1438Княбаш, д. каз.при рч. Кне.602743133136Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Петро-Павловская волость
680. Княбаш, деревня бывшая государственная, при речке Кне, дворов 41, жителей 295, мечеть

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Петропавловская волость
Княбаш, Петропавловскойтатары434
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КенәбашКня-БашТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
381520Кня-Башсело56°03'50°51'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Починок-Кучуковское сельское поселение
92633460111с Кня-Башсело
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