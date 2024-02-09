село Плоское, село Плоское, Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Плоское

Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2180Плоское, с. вл.при ручч. Плоском и Белом Колодезе.152088268289Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Плосковская волость
686. Плоское (Плосковское), село бывшее владельческое и государственное, дворов 111, жителей 672, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная. Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Кривчиковская волость
Плосское (село)23Город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Свердловский район
64021Плоскоесело52°42'с.ш.36°08'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Свердловский муниципальный район, Никольское сельское поселение
54652413116с Плоскоесело
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